KRAFT-Immobilien-Info : Virtuelle Besichtigungen in Zeiten von Corona

Die Corona-Krise hat in diesem Jahr unsere Gesellschaft komplett verändert und auch die Immobilienwirtschaft ist massiven Einschränkungen unterworfen. Trotzdem - der Verkauf und die Vermietung von Immobilien müssen weitergehen, sind doch Verkäufer und Käufer sowie Mieter und Vermieter gleichermaßen betroffen.

Seit einigen Jahren bieten wir 360°-Rundgänge für Kaufimmobilien an, diesen Service wir seit einigen Monaten auch auf Mietangebote ausgeweitet. Die Erstellung der 360°-Rundgänge erfolgt durch unsere MitarbeiterInnen. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir aus Gründen der sozialen Distanzierung sowohl unsere MitarbeiterInnen wie auch die aktuellen Mieter schützen wollen. Video-Rundgänge können daher aktuell nur in leerstehenden Wohnungen und Häusern aufgenommen werden. Wenn der Rundgang platziert wurde, wird er auf unserer Homepage und in den Immobilienportalen in der passenden Rubrik platziert. Für Interessenten bestehen nun zwei Alternativen: