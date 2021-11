Volkskrankheit Inkontinenz : Wenn der Harndrang zur Belastung wird

Die ständige Angst, plötzlich mit nasser Hose dazustehen: Unwillkürlicher Harnverlust kann die Lebensqualität von Betroffenen stark einschränken. Obwohl in Deutschland Millionen Menschen unter einer Blasenschwäche leiden, wird darüber kaum gesprochen.

Viele Betroffene scheuen aus Scham sogar den Weg zum Arzt. Dabei sind die Behandlungsmöglichkeiten ebenso vielfältig wie die möglichen Ursachen und sollten medizinisch abgeklärt werden. Fachlichen Rat finden Erkrankte in der urologischen Abteilung der Klinik am Ring .

Frauen häufiger betroffen

Unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten

Urologie/spezielle urologische Chirurgie in der Klinik am Ring

Ambulanter Eingriff verspricht dauerhaften Heilungserfolg

Bei schwerer Stressinkontinenz kann auch eine Operation notwendig sein. Dabei wird das Zusammenspiel zwischen Schließmuskel und Blasenmuskel optimiert, um den Betroffenen dauerhaft beschwerdefrei zu machen. Ein neuer Ansatz, der auch in der Urologie der Klinik am Ring angewandt wird, ist das Einlegen eines Harnröhrenbändchens. Dieser Eingriff erfolgt in der Regel ambulant und minimal-invasiv über drei kleine Einschnitte. Bei geringen Operationsrisiken lässt sich so ein meist dauerhafter Heilungserfolg erzielen.