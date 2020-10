Aktionstag „Familienbewusste Personalpolitik“ : Wie Fach- und Führungskräfte gesund durch die Krise kommen

Arbeitgebende aufgepasst! Strategien für eine gesunde Führung gibt es am 9. November auf dem kostenfreien Online-Aktionstag „Familienbewusste Personalpolitik“ des Kompetenzzentrums Frau & Beruf Bonn/Rhein-Sieg. Kleine und mittlere Betriebe können sich noch bis zum 4. November anmelden.

Wie können Unternehmerinnen und Unternehmer die Gesundheit ihrer Beschäftigten schützen? Praxisnahes Know-how zum Motto „Gemeinsam in Balance bleiben – Strategien für eine gesunde Führung“ gibt es am Montag, 9. November 2020, auf dem kostenfreien Online-Aktionstag „Familienbewusste Personalpolitik“ des Kompetenzzentrums Frau & Beruf Bonn/Rhein-Sieg.Kleine und mittlere Betriebe können sich bis zum 4. November 2020 per E-Mail an info@kompetenzzentrum-frau-beruf.de anmelden.