GA Medien : Digitale Kompetenz für Bonn und die Region

Zum Team von GA Medien gehören kreative Köpfe, die gemeinsam an individuellen Konzepten für die Werbekunden des General-Anzeigers arbeiten. Foto: GA

Der General-Anzeiger bündelt seine crossmedialen Vermarktungsangebote in der neu ausgerichteten GA Medien GmbH

Der digitale Wandel lässt sich nicht aufhalten, aber gestalten. Der General-Anzeiger als führende Tageszeitung in Bonn und der Region hat seine Vermarktung gebündelt und neu ausgerichtet, um künftig noch besser auf die Herausforderungen durch die Digitalisierung eingehen zu können.

Auf der neuen Webseite medien.ga.de stellt die GA Medien GmbH ihren crossmedialen Werkzeugkoffer vor – und die kreativen Köpfe, die hinter den neuen Ideen stecken. „Wir verhelfen den Kommunikationsbotschaften der Unternehmen zum Erfolg“, erläutert Martin Busch, Geschäftsführer der GA Medien GmbH. „Individuelle Beratung ermöglicht uns, zielgerichtete Lösungen für unsere Firmenkunden zu kreieren. Denn die Unternehmer wollen sich in der Regel in erster Linie um ihr Kerngeschäft kümmern und legen deshalb den werblichen Erfolg ein Stückweit in unsere Hände.“