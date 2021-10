Baumdienst Siebengebirge : Bäume fit machen für Herbst und Winter

Baumdienst Siebengebirge gibt kostenlosen Rat an Baumbesitzer

Ist der eigene Baum noch gesund und bereit für die Belastungen durch Sturm und Frost in Herbst und Winter? Luke Blackburn ist mit seinen Brüdern Alex und Kevin und Vater Gary bereits seit Wochen vermehrt unterwegs, um Baumbesitzer vor Ort zu beraten. Ein Baum ist weniger belaubt als in früheren Jahren, die Baumspitzen haben sich zurückgebildet und die Krone wirkt schütter? In diesen Fällen sollte der Rat der Experten unbedingt eingeholt werden, um Gefahren abzuwenden: „Die rückläufige Krone deutet auf einen Mangel hin“, erläutert Luke Blackburn. Die Ursachen für einen solchen Mangel müssen abgeklärt werden. Luke Blackburn: „Wenn wir einen geschwächten Baum nicht aktiv unterstützen und in seiner Statik entlasten, dann droht die Gefahr, dass demnächst selbst massive Äste für den Laien vollkommen unerwartet zu Boden stürzen könnten.“ Bei einem jungen Baum sollte eine Prüfung alle zwei bis drei Jahre erfolgen, je älter der Baum ist, umso kürzer sollten die Abstände sein. „Wir empfehlen, unseren kostenlosen Service optimalerweise zweimal im Jahr wahrzunehmen. Idealerweise belaubt im Frühjahr und im Spätherbst, nachdem der Baum die Blätter abgeworfen hat.“ oro