Polster Aktuell : Der günstige Weg zum neuen Wohnfühlen

Polster Aktuell gewährt attraktive Preisnachlässe auf Ausstellungsstücke

Morgens ausgeruht aufwachen, abends gemütlich am Esstisch sitzen und den Tag danach auf dem Sofa entspannt ausklingen lassen – dank der technisch ausgeklügelten Möbel von Polster Aktuell, die auf wissenschaftlichen Ergebnissen basieren, gehören Rückenschmerzen endlich der Vergangenheit an. Und das bei einem Design, das sich wirklich sehen lassen kann. Die vier Etagen von Bonns großem Sitz- und Schlafspezialisten an der B9 sind prallgefüllt mit faszinierenden Möbelstücken, die das Leben nicht nur schöner, sondern auch leichter und vor allen Dingen gesünder machen – darunter Relaxsessel, Sofas, Wohnlandschaften und Betten für jede Gewichtsklasse und Geschmacksrichtung. „Durch den Lockdown haben wir ein großes Sortiment aufgebaut“, erklärt Hausleiter Jens Meurer, „das wir jetzt zu besonders reduzierten Preisen abverkaufen.“ Hat man sein neues Lieblingsstück gefunden, muss man nicht lange darauf warten, denn die Lieferung erfolgt innerhalb kürzester Zeit.

Wer in Bonns größter Stressless®-Ausstellung, der weitläufigen Boxspringbetten-Abteilung oder bei der schier unendlichen Auswahl an Sesseln, Sofas und Schlafsofas auf die Suche nach Schnäppchen gehen will, der sollte sich schnell auf den Weg machen. „Denn was weg ist, ist weg“, so Meurer, der allen Kunden mit seinem freundlichen Kompetenzteam jederzeit beratend zur Seite steht. „Unsere Möbel muss man einfach anfassen und ausprobieren – und wir erklären gerne sämtliche Komfortfunktionen.“ sdm