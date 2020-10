PRINZ-Immobilien : Die Vermittlung von Immobilien braucht Vertrauen

Immobilienmakler Dieter P. Hoffmann ist seit über 20 Jahren im Geschäft

Schon seit 1998 arbeitet Dieter P. Hoffmann in der schwierigen Branche. Zunächst auf Gewerbeimmobilien spezialisiert, kamen immer mehr Privatimmobilien hinzu: Der Verkauf von Ein- und Mehrfamilienhäusern und Eigentumswohnungen boomt in den letzten Jahren, „aber der Markt ist leider ziemlich leer gefegt“, bedauert der Makler, der seit einigen Jahren auch Hausverwaltungen in sein Portfolio aufgenommen hat. Sein Einzugsgebiet ist neben Bonn auch der Rhein-Sieg-Kreis, der Erftkreis, Köln und bisweilen sogar Neuwied. „Man darf sich nicht mehr nur auf eine Region reduzieren“, ist die Erkenntnis des Maklers, der so viel Wert auf Vertrauen legt.