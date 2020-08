Rheinbach : Einkaufsstadt mit Herz und Flair

In Rheinbach laden Fachgeschäfte und Gastronomie zum Shoppen und Verweilen ein

Das Herz Rheinbachs schlägt in der Innenstadt. Ihr ganz besonderes Flair entfaltet sie in der Verbindung von historischen Bauwerken wie den mittelalterlichen Türmen Hexenturm und Wasemer Turm oder den Fachwerkensembles mit dem gut besetzten und gut durchmischten kleinteiligen Einzelhandel. Die liebevoll restaurierten und gepflegten historischen Fachwerkhäuser prägen das Bild und sorgen für Atmosphäre. Zugleich bieten sie die stilvollen Räumlichkeiten für die vielfältigen Einzelhandelsgeschäfte.

Individualität des Angebots, das „nicht an jeder Ecke“ zu finden ist, und das Qualitätsversprechen der meist Inhaber geführten Fachgeschäfte stehen bei den Kunden hoch im Kurs. Besonders groß ist die Vielfalt der Fachgeschäfte rund um Mode für Kinder, Jugendliche, Damen und Herren. Sie bieten das passende Outfit für die verschiedenen Anlässe und Vorlieben. Selbstverständlich mit den jeweils passenden Accessoires. Dazu die gute und breit gefächerte Mischung der verschiedenen Segmente: Lederwaren, Schuhe, Elektroartikel, Leuchten, Blumen, Bücher, Hörakustik, Augenoptik, Sportartikel, Florales, Reisen, Schmuck, Tees, Geschenkartikel, Innendekoration, Heimtextilien, Brillen und Fotografie. Das besondere Plus: in den zumeist Inhaber geführten Fachgeschäften werden individuelle und kompetente Beratung ebenso groß geschrieben wie persönlicher Service und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.