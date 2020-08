Gelungener Branchenmix in Duisdorf : „Hier bin ich gerne unterwegs“

An warmen Sommertagen lockt die Außengastronomie in der Duisdorfer Fußgängerzone –für jeden Geschmack ist hier etwas dabei. Foto: Immenkeppel

Duisdorf punktet mit einem idealen Branchenmix – mediterranes Ambiente im Sommer in der Fußgängerzone

Die Auswirkungen der Pandemieeinschränkungen bekommen die Duisdorfer Händler natürlich ebenfalls zu spüren. „Wir sehen eine langsame Erholung“, bewertet Weber die aktuelle Lage. Allerdings habe die Reduzierung der Mehrwertsteuer für viele nichts gebracht. Im Gegenteil. „Der Aufwand ist für den Händler viel zu groß. Außerdem lässt sich ein Kassensystem nicht so einfach umstellen“, so der Vorsitzender der Wirtschafts- und Gewerbegemeinschaft Hardtberg.

Für ihn punktet die Fußgängerzone besonders im Sommer mit ihrem mediterranen Ambiente. Die Gastronomen haben Tische und Stühle vor die Tür gestellt und das Leben findet draußen statt. Und da viele ihren Urlaub in fernen Ländern absagen mussten, geht man eben in Duisdorf auf einen kulinarischen Trip. Ob Köstlichkeiten aus Vietnam, Griechenland, Italien, Spanien, der Türkei, vom Balkan, aus Syrien oder Frankreich: Hier gibt es für jeden Geschmack etwas. Wer lieber die einheimische Küche genießen will, der ist in Duisdorf ebenfalls richtig.