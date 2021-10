HARK-General-Vertretung Feuer im Siebengebirge : Innovative Heiztechnik für Kamine

Hohe Energieeffizienz spart Brennstoffe und kommt der Umwelt zugute

Moderne Kamine mit keramischen Filtersystemen fangen durch die schwammähnliche Struktur Ruß- und Feinstaubpartikel ein und brennen sie bei Erreichen der Betriebstemperatur selbständig ab, der Filter reinigt sich also selbst. Effekt dieser Technik: Der Brennstoffverbrauch kann im Vergleich zu veralteten Feuerstätten um bis zu 40 Prozent gesenkt werden. Dazu trägt auch eine intelligente Brennraumgeometrie und -Verkleidung bei: Die ebenfalls aus keramischen Platten mit einer Temperatur-Beständigkeit von 1500 Grad ausgestatteten Feuerräume sorgen mit einer dreiteiligen Luftsteuerung für einen optimalen Brand. Mit einem zentralen Komfortregler werden die Luftströme zum Anbrennen, zum Holz-Brand inklusive Scheibenreinigung und beim Dauerbrand gezielt gesteuert, ein letzter Luftstrom entzündet wie ein Nachbrenner die beim Betrieb entstehenden Holzgase, was zu Effizienzwerten nahe 90 Prozent führt. Die etwas höheren Anschaffungskosten amortisieren sich also sehr schnell. Mit Speicherelementen verschiedener Art ausgestattet, halten die Kamine auch über längere Zeit die erzeugte Wärme vor.