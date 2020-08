Cubio Stoffe + Wohnen : Inspirierende Ideen

Cubio lässt Fenster, Wände, Böden und Möbel in neuem Look erstrahlen – für ein traumhaftes Wohngefühl

Die Wohnung ist der Spiegel der Seele und ihre Gestaltung ebenso individuell wie die Menschen, die die Räume mit Leben füllen. Doch nicht jeder hat automatisch ein Händchen für geschmackvolle Inneneinrichtung – aber weiß dennoch genau, was ihm gefällt und mit welchen Farben und Mustern er sich wohlfühlt. Das alles zu einem harmonischen Ganzen zu vereinen, haben sich Sabine Weingarz-Bona und Jochen Milz von „Cubio Stoffe + Wohnen“ zur Aufgabe gemacht. „Wir gestalten in unserem Atelier unterschiedliche Atmosphärenwelten“, erklärt das Experten-Duo, „die der Kunde optisch wie haptisch auf sich wirken lassen kann.“

In ihrer über 600 Quadratmeter großen „Schatzkammer“ können die Einrichtungsexperten dank zahlreicher Stoff-, Farb- und Tapetenproben aus dem Vollen schöpfen, wenn es darum geht, das Lieblingssofa samt Sessel oder auch die Esstischstühle neu aufzupolstern. Eine entsprechende Wand- und Bodengestaltung sowie farblich abgestimmte Fensterstores runden die Gestaltung ab und geben den perfekten Rahmen für ein neues Wohngefühl. „Wandbilder sind weiterhin ein großes Thema“, berichtet Jochen Milz, der die zauberhaften Designs von „Wall & Deco“ sowie „Wallpepper“ nach Kundenwunsch exakt auf Maß fertigt. Dabei muss es nicht immer gleich eine ganze Wand sein. „Schon mit einer schmalen Partie kann man bewusst Akzente setzen“, so der Fachmann. Auch Naturtapeten aus Gras, Bambus oder Muschelkalk sorgen mit faszinierenden Strukturen für ein besonderes Ambiente. Und die restlichen Wände werden in eine der über 200 Farben aus dem englischen Traditionshaus „Little Greene“ getaucht, deren Palette von „Atomic Red“ über „Marigold“ bis „Lemon Tree“ reicht.