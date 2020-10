8. Bonner Karrieretag : Kontakte und Informationen aus erster Hand

Der 8. Bonner Karrieretag bringt Bewerber und Unternehmen zusammen

Der 8. Karrieretag von General-Anzeiger und dem Anzeigenportal Kalaydo findet im Corona-Jahr mit einem ausgewiesenen Hygienekonzept statt. Mit Abstand und Sicherheit stellen sich am Donnerstag, 29. Oktober, im Telekom Dome zahlreiche Aussteller vor. Von 10 Uhr bis 17 Uhr öffnet die Messe ihre Pforten und bietet dabei Bewerbern und Unternehmen die Möglichkeit, sich in einem professionellen Rahmen persönlich kennenzulernen. Der direkte und persönliche Kontakt ist es, was den Karrieretag besonders auszeichnet. Diesmal natürlich mit besonderer Vorsicht. Dennoch können die Besucher auch in diesem Jahr mit den Personalverantwortlichen ihres Wunscharbeitgebers ins Gespräch kommen und ihre Bewerbungsunterlagen überreichen.