Parkbuchhandlung : Literatur als Lebensgefühl

Parkbuchhandlung mit ausgefallenem Sortiment an neuem Standort

Alles neu macht der Mai. Nach dem Umzug ins neue Ladenlokal am Michaelshof hat sich auch in der Parkbuchhandlung selbst einiges verändert. „Wir haben die Kinderbuchecke jetzt vorne am Eingang platziert“, erklärt Inhaberin Barbara Ter-Nedden. Junge Leser erwarten dort spannende Kinder- und Jugendbücher, die eigens von einer Mitarbeiterin mit viel Liebe und Sortimentskenntnis ausgewählt werden.