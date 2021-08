Via del Gusto : Purer Genuss aus Italien

Via del Gusto: italienische Lebensmittel, Delikatessen und Weine direkt von handwerklichen Produzenten

Wer Italien liebt, wird auch Via del Gusto lieben! Erleben, genießen, einkaufen – heißt es seit Mitte März in dem neuen Markt mit dem Angebot authentischer Lebensmittel, Delikatessen und Weine direkt von Produzenten aus vielen Regionen Italiens. Am Kreisel Meckenheimer Straße 3 bietet Geschäftsführer Jörg Meyer mit seinem Team auf 200 Quadratmetern die ganze Vielfalt des Genusses: „Unsere italienischen Lebensmittel bei Via del Gusto kommen aus handwerklicher Herstellung, größtenteils von Familien- und Kleinbetrieben, die wir kennen, ohne Zwischenhändler. Es sind sämtlich Delikatessen von hoher Qualität.“ Dazu zählen natürlich Käse, Salami, Schinken, Antipasti, Olivenöle, Balsamico, Risotto, Pesto und Pasta, Weine, Kaffee, Süßgebäck und vieles mehr. „Und dies zu Preisen wie in Italien“.