RKG Bonn : RKG begrüßt 13 neue Azubis

13 Azubis starten in diesem Jahr gemeinsam mit der RKG ins Berufsleben. Foto: Sarah Larissa Heuser

Die Autohandelsgruppe bildet in acht Ausbildungsberufen aus

2021 beginnt für 13 junge Menschen die automobile Reise in die Zukunft zusammen mit der RKG. Getreu dem Motto „Zukunft gemeinsam gestalten“ begleitet die RKG jährlich Auszubildende bei ihrer Entwicklung zu gut qualifizierten Arbeitskräften, die nach erfolgreichem Abschluss zusammen mit der RKG das Unternehmen entwickeln und gestalten.

Auf die neuen Azubis warten spannende Aufgaben in einem engagierten Team, eine attraktive Ausbildungsvergütung und gegebenenfalls eine Übernahme am Ende der Ausbildung. „Unsere Mitarbeitenden erleben täglich, dass jeder Einzelne den Unterschied macht“, betonte RKG-Geschäftsführer Friedrich Behle. Nicht umsonst lautet ein RKG-Leitsatz: „Was der Stern verspricht, halten wir vor Ort: Wir sind das Beste vor Ort.“

Heute verfügt die RKG in der Region über sieben Servicebetriebe und sechs Verkaufshäuser mit Hauptgeschäftssitz an der Bornheimer Straße in Bonn. Gesellschafter der RKG ist die Rau Gruppe.