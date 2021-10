Dr. Dr. Stein Tveten aesthetic clinic : Schönheits-OP: Bis zum Entschluss vergehen oft Jahre

Vor dem Eingriff setzt Dr. Dr. Stein Tveten auf eine ausführliche Beratung

Die Schlupflider stören, auch die Falten im Gesicht und am Hals, die Nase hat einen Höcker, die Ohren stehen ab, Reiterhosen verderben die ansonsten schlanke Figur – beim Blick in den Spiegel sind viele unzufrieden und ziehen in Betracht, eine Schönheitsoperation durchführen zu lassen. Aber dann zögern sie doch. Was rät der Bad Honnefer Schönheitschirurg Dr. Dr. Stein Tveten jenen, die über eine Operation nachdenken, aber den nächsten Schritt nicht wagen? Er führt seit inzwischen mehr als 17 Jahren Schönheits-Operationen in eigenen Kliniken, wie auch in der aesthetic clinic in Bad Honnef, durch und weiß aus Erfahrung, dass vom ersten Gedanken bis zum ersten Besuch in der Praxis oftmals viel Zeit vergeht. Ist dieser Schritt aber dann getan und die Verbesserungen zum vorherigen Erscheinungsbild sind deutlich zu sehen, bereuen viele Patienten, sich nicht schon viel früher für eine Beauty-OP entschieden zu haben. Daher legt Dr. Dr. Stein Tveten großen Wert auf gezielte und ausführliche Beratung, die die interessierten Patienten auf einer sach- und fachlichen Ebene zu der Entscheidung für ein besseres Aussehen bringen.