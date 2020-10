Katholische Familienbildungsstätte Bonn : Begegnung ist kostbar

Familienbildung in Zeiten von Corona

Die Skulptur „Menschenkreis“ von Götz Sambale steht prominent im Foyer der katholischen Familienbildungsstätte Bonn (FBS) und zeigt Menschen, die im Gespräch zusammenstehen. Jetzt ziert sie auch das Cover des Programmheftes. „Menschen miteinander im Gespräch, voneinander lernend und miteinander wachsend, das zeigt uns diese Skulptur und genau das steht für die Familienbildung in unserem Haus“, so Martina Deutsch, Leiterin der FBS. „Das ist es, was wir alle so lange haben vermissen müssen und was uns so wichtig ist!“ Denn, so Deutsch, gerade Erwachsene lernen nicht nur durch Wissensvermittlung, wie es digital nach dem Lockdown in einigen Bereichen möglich gemacht worden ist, sondern gerade durch persönliche Begegnung, durch die Lebensentwürfe der anderen Kursteilnehmenden und in informellen Gesprächen. Das ist jetzt alles wieder möglich und es gibt auch wieder ein Programmheft, in dem geschmökert werden kann.