Ausstellung : Bonns goldenes Zeitalter

Eine Ausstellung im Ernst-Moritz-Arndt-Haus zeigt die „kurkölnische Residenzstadt zur Zeit Beethovens“

Trotz Corona feiert das Ernst-Moritz-Arndt-Haus im Herbst den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens. Die Sonderausstellung unter dem Thema „Bonns Goldenes Zeitalter: Die kurkölnische Residenzstadt zur Zeit Beethovens“ wurde wegen des Lockdowns um sieben Monate verschoben und wird nun vom 23. Oktober bis 24. Januar 2021 an der Adenauerallee zu sehen sein.

Dabei steht im Fokus der rund 150 Gemälde, Kupferstiche, Briefe und Kompositionen Beethovens die Entwicklung der Stadt zu einem Hort von Aufklärung und Bildung. Es ist eine ausgesprochen spannende Ausstellung, die das Stadtmuseum in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft der Musikfreunde Wien in den nächsten Wochen auf die Beine stellt, dokumentiert sie doch einen Wandel von Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft, der auch in der Residenzstadt eines geistlichen Kurfürsten sicht- und spürbar wurde.