Stadtführung : Ein Ausflug in die Gründerzeit

Ein Ausflug in die Gründerzeit

StattReisen-Führerin Ingeborg Nolden ihre Gäste mit auf eine Tour durch Vergangenheit der Südstadt

Architektur als Spiegel gesellschaftlichen Wandels: das ist die Südstadt, die mit ihren wunderschönen Ecken und Szenekneipen besonders bei Akademikern und Studenten zu einem der beliebtesten Wohnviertel zählt. Aber auch Bonner und vor allem Touristen werden von der unterschiedlichen Bauweise an Villen und Bürgerhäusern – die Straßenzüge wirken wie ein in Stein und Stuck verfasstes Lesebuch der Gründerzeit – immer wieder angelockt.

Jedes Gebäude ist Ausdruck des Lebensgefühls im 19. Jahrhundert, hinter dem einen oder anderen Meisterwerk verbergen sich oft unbekannte Geschichten, die nur ein Fachmann beziehungsweise eine Fachfrau zu erzählen weiß. Wie zum Beispiel Ingeborg Nolden, die seit Jahrzehnten in der Südstadt lebt und jeden Stein aus dem Eff-Eff kennt. Seit 2013 bietet sie für StattReisen Rundgänge durch ihr Viertel an, berichtet von bekannten Persönlichkeiten oder reichen Bürgern und streut gelegentlich ein „Histörchen“ ein, das den Blick der Teilnehmer auf bisher Unbekanntes lenkt. Viel Neues erfuhren denn auch die Bonner, die schon lange in der Stadt wohnen, und nun zum ersten Mal eine Führung mitmachten.