Kraft Immobilien : Kein „Provisionsschmerz“ dank Hybrid-Maklern?

Gastbeitrag von Helmut Schlotawa, Geschäftsführer von Kraft Immobilien

Der Hybrid-Makler ist eine neue Wortschöpfung, die seit ca. fünf Jahren in der Immobilienbranche kursiert. Dabei handelt sich um Startup-Unternehmen, die von vorwiegend branchenfremden jungen Menschen gegründet wurden. Sie haben es sich zum Ziel gesetzt, mit Millionen an Fremdgeldern nationaler und internationaler Risikokapitalgeber bundesweit die Immobilienmärkte zu besetzen. Dabei wird insbesondere auf publikumswirksame Radio- und TV-Werbung gesetzt. Es entstehen zum Beispiel reißerische Werbefilme mit Aussagen wie „Provisionsschmerz“ für den Verkäufer, weil er für die Dienstleistung des Maklers eine Provision zahlen musste, während es der Hybrid-Makler doch für den Verkäufer „umsonst“ gemacht hätte.

In ein anderes Startup, das neben dem deutschen auch noch die Märkte in Frankreich und Österreich „übernehmen“ will, wurde von anderen Wagniskapitalgebern jüngst wieder 50 Mio. investiert. Auch dieses Unternehmen bietet seine Dienstleitung für den Verkäufer provisionsfrei an, dafür berechnet es aber dem Käufer eine höhere Provision, als sie ortsüblich fällig wäre.