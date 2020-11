BECKER Hörakustik : 95 Jahre BECKER Hörakustik

Das BECKER-Team in der Alten Bahnhofstraße. Foto: Becker Hörakustik/Armin Hoehner

Unternehmen feiert runden Geburtstag mit besonderen Angeboten

Die Unternehmensgeschichte von BECKER Hörakustik beginnt im November 1925. Andreas Becker, Vater bzw. Großvater der heutigen Inhaber, eröffnete sein erstes Geschäft in Koblenz. Heute, 95 Jahre später, hat BECKER Hörakustik mehr als 100 qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 21 Fachgeschäften, darunter auch in Bonn-Bad Godesberg.