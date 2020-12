amelie MODE : amelie MODE

10 Jahre anziehend gute Outfits

Amelie Geißler strahlt pure Lebensfreude aus – ebenso wie ihre klaren und raffinierten Outfits im skandinavischen Stil, die sie in den Boutiquen an der Mittelstraße und der Kennedyallee präsentiert. „Jeder findet hier seine Farbe, um die Stimmung zu heben“, ist die Inhaberin überzeugt, „und gute Laune stärkt das Immunsystem.“ Neben bewährten Marken wie CINQUE, MILANO ITALY und MAC ergänzen neuerdings ZHRILL, der Kombihersteller ESQUALO und die Loungewear von BLEIFREI das typgerechte Sortiment. Natürlich gibt es bei „amelie MODE“ immer den passenden Mund-Nase-Schutz sowie schicke Taschen, Gürtel, Tücher und Modeschmuck. Männer finden hier Weihnachtsgeschenke für ihre Liebste, und wer nicht vorbeikommen möchte, erhält eine „Fashion to go“-Auswahl via Shoppingmobil bzw. Post nach Hause geliefert. Am dritten Adventssamstag wartet an der Kennedyallee in diesem Jahr statt des selbstgemachten Glöggs ein kleines Präsent auf interessierte Kunden, die das Modegeschäft an diesem Tag bis 16 Uhr besuchen können. sdm