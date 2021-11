amelie MODE : amelie MODE

Individuelles Modesortiment und handgefertigter Schmuck

Den dritten Adventssamstag sollten sich Liebhaberinnen eines individuellen Modesortiments, schicker Accessoires und sinnlicher Schmuckstücke unbedingt vormerken. Denn am 11. Dezember 2021 feiert amelie MODE in der Kennedyallee 110 von 11-16 Uhr wieder traditionell dänische Weihnachten – mit selbstgemachtem Glögg-Glühwein, angesagten Modemarken wie Emily van den Bergh, Milano Italy, MAC, Zhrill, und Esqualo sowie handgefertigtem Schmuck des Kölner Goldschmieds Stefan Hübel, der nach dem Motto „Gold küsst Silber“ seit 28 Jahren seine eigenen Kollektionen kreiert. „In diesem Jahr ist farbstarke Mode angesagt“, berichtet Amelie Geißler. Dabei werden romantische Kleider mit Kuscheljacken und sportiven Schnürschuhen gemixt zum alltagstauglichen Outfit. Ab sofort haben die beiden amelie-MODE-Filialen in der Kennedyallee 110 und in der Mittelstraße 20 die gleichen geänderten Öffnungszeiten: montags bis freitags von 11-18 Uhr und samstags von 11-14 Uhr. sdm