Atelier Düren : Atelier Düren

Stephan Düren bietet Feinschmuck zu reduzierten Preisen

Ende des Jahres geht Goldschmiedemeister Stephan Düren in den Ruhestand und schließt nach 46 Jahren sein renommiertes Godesberger Atelier. Wer also auf der Suche nach einem einzigartigen und sehr persönlichen Weihnachtsgeschenk ist, der sollte die Gelegenheit nutzen. Denn am Fuße der Godesburg kann man faszinierenden Unikatschmuck zu reduzierten Preisen erwerben. „Die Zeit wird langsam knapp, um noch ein schönes Präsent zu erwerben“, sagt Stephan Düren, dessen Ehefrau Barbara die innovativen Ringe, Armreife, Colliers, Ketten und Ohrringe in angenehm privater Wohnatmosphäre kunstvoll arrangiert hat und mit viel Einfühlungsvermögen persönlich berät. Wer sich einen Eindruck von der Schatzkammer machen möchte, findet auf der Webseite des Ateliers eine Auswahl von außergewöhnlichen Schmuckstücken. Interessierte Kunden werden um vorherige Terminabsprache gebeten. sdm