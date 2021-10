Aago : Authentische nepalesische Küche

Genießen und feiern im Restaurant Aago in Bad Godesberg

Wer eine kulinarische Reise nach Nepal unternehmen möchte, ist im Aago an der Friesdorfer Straße genau richtig. Aago bedeutet Feuer, denn in Nepal wird traditionell über dem Holzfeuer gekocht. „Wir sind das einzige Restaurant in Bonn und Umgebung, das authentische nepalesische Küche anbietet“, sagt Prapti Karki, die das Restaurant seit Juli 2019 mit ihrem Mann Pariskrit Jung Karki betreibt. „Unser Koch kommt aus Nepal“, sagt sie. „Er kocht authentisch – wie zu Hause.“