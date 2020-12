Bücher-Bosch : Bücher-Bosch

Lesen, Hören, Spielen und Schenken

Mag die Welt noch so digital sein – ein Buch kommt niemals aus der Mode. Ebenso die Beratung von Mensch zu Mensch. Und die spielt bei der Auswahl der passenden Lektüre oder eines persönlichen Geschenks immer noch eine entscheidende Rolle. Bei Bücher-Bosch wird man nur von gelernten BuchhändlerInnen bedient, die ihr jeweils eigenes Steckenpferd haben, und findet auf drei Etagen lesenswerte Bücher sowie Spiele, DVDs, Kalender, Kunstpostkarten und vieles mehr. „Unsere CD-Abteilung ist in Godesberg einzigartig“, weiß Inhaberin Gabriele Schäfer. Zur Auswahl stehen Klassik-, Jazz- und moderne Musik-CDs sowie Hörbücher für Groß und Klein. Bestellungen von e-books sind in dem familiengeführten Traditionsgeschäft ebenso möglich wie der Kauf des passenden e-Readers. Damit genügend Zeit zum Shoppen bleibt, hat Bücher-Bosch in der Adventszeit wochentags bis 20 Uhr und samstags bis 18 Uhr geöffnet.