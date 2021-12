Casa della Moda : Casa della Moda schließt zum Jahresende

Inhaberin Gabriele Reisert. Foto: Casa della Moda

Seit fast 27 Jahren gehört Gabriele Reisert mit Casa della Moda zu den Topadressen für elegante Damenmode in Bonn-Bad Godesberg und über die Stadtgrenzen hinaus

Im Februar 1995 übernahm Gabriele Reisert das bereits gut etablierte Fachgeschäft von Magit Luft, die sich ins Privatleben zurückzog. Als gelernte Modefachfrau wurde Gabriele Reisert schnell heimisch in ihrem eigenen Modegeschäft. Stammkundinnen ihrer Vorgängerin blieben treu, neue Kundinnen kamen hinzu. Dies resultiert in erster Linie daraus, dass die Kundin bis heute stets im Mittelpunkt steht.

Eine exquisite Auswahl meist kleiner Hersteller hält Gabriele Reisert für ihre Kundinnen bereit. So wählt sie bereits bei der Order gezielte Stücke für ihre Kundinnen aus. Zu ihren Lieferanten hat sie einen sehr guten Draht. So sind einige Modeanbieter vom ersten Tag an bis heute bei Casa della Moda zu finden. Seien es elegante Strickwaren von Nino Colombo, ausgefallene Blazer und Kleider von Peter Reinwald Couture München (früher Tullo) und Katharina v. Braun und nicht zuletzt hochwertige Michèle Hosen – um nur einige zu nennen.

In den letzten Jahren kamen auch einige neue Label hinzu: Manon Design mit ökologischer Mode, Sem Per Lei und Lisa Campione mit italienischem Chic sowie Cassis mit modischen Strickwaren. Ledertaschen aus Italien sowie Tücher und Schals von Roeckl München runden das Angebot ab.

In den Anfangsjahren fanden regelmäßig Modeschauen statt, die sich später zu zweimal jährlich stattfindenden Mode-Events entwickelten. Casa della Moda als Modetreffpunkt, bei dem die Kundinnen- oft in Begleitung des Partners- nach Herzenslust verschiedene Outfits probieren und sich für die jeweilige Saison einkleiden konnten. Dabei entstanden aus geschäftlichen Verbindungen oft sogar Freundschaften. Casa della Moda entwickelte sich zu einer Mode-Familie.

Dann kam Corona. Die Pandemie veränderte viel- auch das Bewusstsein für Mode. Geschäftsschließungen, fehlende gesellschaftliche Ereignisse und Anlässe führten zu dieser Veränderung. Der Kleidungsstil wurde legerer und Casual Mode wird mehr und mehr bevorzugt. Eine Entwicklung, die nicht unbedingt mit dem Konzept von Casa della Moda zusammenpasst.

Daher hat Gabriele Reisert entschieden, ihr Casa della Moda Ende 2021 zu schließen. Sie dankt an dieser Stelle allen ihren Kundinnen für die langjährige Treue – selbst im Lockdown – und wünscht allen Gesundheit und Glück. Auch ihren Lieferanten dankt Gabriele Reisert Für die gute Zusammenarbeit, durch die spezielle Wünsche der Kundinnen oft auch kurzfristig erfüllt werden konnten. Nicht zuletzt geht der Dank an Bärbel Olbrück und Brigitte Preis, die Gabriele Reisert in ihrem Geschäft als Teil der Casa della Moda-Familie tatkräftig unterstützt haben.

Gabriele Reisert sagt nun „Time to say goodbye“ und verabschiedet sich nach 46 Berufsjahren und fast 27 Casa della Moda-Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Denn: Alles hat seine Zeit.

Casa della Moda

Koblenzer Straße 30

53173 Bonn