CUBIO Stoffe + Wohnen : CUBIO Stoffe + Wohnen

Neue Ausstellung auch bei Design.Smart.Home

Manchmal bedarf es nicht viel, um das eigene Zuhause wohnlich ein wenig aufzupeppen. Zum Beispiel mit farbintensiven Kissen und kuscheligen Plaids von CUBIO, die es in dem großen Atelier in vielen Material- und Stoffkombinationen gibt. Auf 600 qm tagheller Ausstellungsfläche finden Besucher faszinierende Rauminspirationen von Oppulenz über Landhaus bis Urban. Auch die sprichwörtlich spannenden Wandbilder aus Designstoffen im Showroom von Design.Smart.Home verleihen einem Raum nicht nur eine ganz neue Wirkung, sondern gleichzeitig auch eine überraschend angenehme Akustik. Ein absoluter Hingucker sind die Sofas, Sessel und Stühle von Marie’s Corner – Polstermöbel der Extraklasse, die in Qualität und Vielfalt ihresgleichen suchen. „Wir haben viele schöne Stücke in unserer Ausstellung, die vom Kunden auf Wunsch direkt mitgenommen werden können“, erklärt Sabine Weingarz-Bona. Andere Modelle sind teils kurzfristig sogar noch vor Weihnachten lieferbar. sdm