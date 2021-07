Polster Aktuell : Das Geheimnis des gesunden Schlafes

Die neue Boxspringbetten­generation „Orthopädika 2.0“ lässt Rücken- und Nackenschmerzen vergessen­

Die Voraussetzungen für gesunden Schlaf haben Berliner Schlafforscher eindeutig benannt: Körper, Muskeln und Geist können während des Schlafens vollkommen entspannen, wenn die Verteilung des Körperdrucks optimal gelingt, die Wirbelsäule in einer natürlichen Position liegen kann und das Schlafklima angenehm ist. Das Orthopädika Boxspring-Schlafsystem, das auf Grundlage dieser Forschungsergebnisse gemeinsam mit der Firma Frankenstolz und Polster Aktuell entwickelt wurde, erfüllt diese Voraussetzungen.

Zunächst garantieren symmetrische sieben Liegezonen das optimale Einsinken von Schultern und Hüfte und damit eine gerade Wirbelsäule in der Rücken- und Seitenlage. Weiterhin sorgen der Aufbau von Untermatratzen mit bis zu 1000 Tonnenfedern und Obermatratzen mit bis zu 2000 Tonnenfedern gemeinsam mit den Toppern für ein angenehmes „Eintauchen“ des Körpers in die Matratze und damit für eine maximale Druckentlastung. So werden Schmerzen verhindert. Das Zusammenspiel von Taschenfederkernmatratze und individuell angepasstem Topper bewirkt die bestmögliche Atmungsaktivität und damit ein perfektes Schlafklima.