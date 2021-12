Polster Aktuell : Das Komfort-Wunder – Erholung für jeden Tag

Polster-Aktuell-Möbel stehen für Komfort und Gesundheit

Dem Spezialisten für Entspannung ist es gelungen, die Kriterien, die orthopädisch gesundes Sitzen und Liegen ausmachen, in alle Polster-Aktuell-Möbelprodukte, so auch in die neue Dining-Möbel-Kollektion, zu integrieren: Sesselschalen mit Lordosestütze sorgen für eine Entlastung der Wirbelsäule, Dreh-, Wipp- und Rückholfunktionen für aktives Sitzen. Kombiniert ist diese Komfortausstattung mit einem stylischen Design, das in allen Einzelheiten der Polstergarnitur angepasst werden kann: Materialien, Farben und Verarbeitung werden auf die Dining-Kollektion übertragen. „Diese Möbel sind aus einem Guss und stehen für ein neues, ästhetisches Wohlfühlwohnen“, sagt Zwingmann.