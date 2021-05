Leyendeckers und Trend-Man : Die Lust auf neue Kleidung steigt

Mit dem roten Leyendeckers-Mobil bringt Frank Katzer eine Auswahl an Kleidung kontaktlos zum Kunden nach Hause – Beratung inklusive. Foto: Leyendeckers

Leyendeckers und Trend-Man sind vor Ort für ihre Kunden da

Mit dem schönen Wetter steigt die Lust auf neue Kleidung – und es darf auch farbenfroh sein. „Auffällig ist, dass unsere farbigen Polos, Hemden und Hosen große Zustimmung finden“, berichtet Geschäftsführer Frank Katzer. Nach der grauen Zeit will „Mann“ und auch Frau endlich Farbe zeigen.

Die Aussicht auf Shopping in den Geschäften steigt ebenso. „Bis dahin bieten wir unseren Bestell- und Abholservice direkt vor Ort an“, sagt Geschäftsführer Peter Iven. Die Kunden können ihre Wünsche sofort äußern und die Kleidung wird ihnen an der frischen Luft gezeigt.

In der Godesberger Fußgängerzone ist Leyendeckers gleich doppelt vertreten: Am Theaterplatz gibt es Tag- und Nachtwäsche und Am Fronhof die Konfektionsware wie Anzüge, Sakkos und Hosen. Und das in einem besonders reichhaltigen Größenspektrum – von kleinen bis hin zu großen Größen.

Mode für jedermann

und jede Frau

Die beliebten Damenmodewochen werden am Fronhof bis Ende Juni verlängert – mit hochwertigen Strickteilen von MAERZ München, Jacken von SCHNEIDERS Salzburg und Hosen von RAPHAELA by BRAX. Bei den Herren setzt man ebenso auf Qualität von BOGNER, EUREX by BRAX, Hiltl, SCHNEIDERS Salzburg, Paul & Shark sowie Baldessarini Jeans.

Der Größenspezialist hat Sakkos und Anzüge von Eduard DRESSLER sowie bügelfreie Oberhemden von ETERNA im Sortiment. Auch die beliebten Giesswein-Schuhe „Merino Runners“ sind in vielen Farben und Größen erhältlich. „Am Theaterplatz führen wir zudem Tag- und Nachtwäsche von CALIDA, Schiesser und NOVILA“, ergänzt Frank Katzer, „sowie Strümpfe von FALKE.“

Der perfekte Anzug

Der Mai ist und bleibt der beliebteste Monat, um sich das Ja-Wort zu geben. Der Hochzeitsanzug für den Bräutigam und der Anzug für den Gast werden gerne gezeigt. Ebenso alle anderen Kleidungswünsche. Anfallende Änderungen übernimmt eine Schneiderei. „Das wird von unseren Kunden gut angenommen“, sagt Frank Katzer. Auch der Business-Anzug ist wieder gefragt.

Trend-Man bietet für besondere Anlässe wie Abifeier oder Vorstellungsgespräch ein perfekt aufeinander abgestimmtes Einsteiger-Outfit aus Anzug, Hemd und Krawatte bzw. Schleife zum Komplettpreis von 279 Euro – inklusive kompetenter Beratung. Damit machen auch Berufsanfänger von Kopf bis Fuß eine gute Figur. „Denn wir führen auch passende Schuhe“, so Peter Iven.

Darüber hinaus gibt es hier stylische R2 Hemden aus Amsterdam und für den lässigen Look Polos von New Zealand und Joker Japan Denim Jeans. Neben Hugo Boss führt Trend-Man weitere populäre Marken wie colmar und Joop.

Beratungs-, Bring-

und Abholservice

Bestellt werden kann telefonisch oder per E-Mail. Auch ein Blick in den Online-Shop lohnt sich. Wenngleich man sich auch per Telefon, E-Mail oder Video beraten lassen kann, ist ein persönliches Gespräch vor dem Geschäft doch am effektivsten. „Wir besprechen die Wünsche und stellen dann eine individuelle Auswahl zusammen“, erklärt Peter Iven.

„Der Lieferservice mit Beratung zu Hause wird auch gerne genutzt“, ergänzt Frank Katzer. Im Raum Bonn/Rhein-Sieg kommt der Herrenausstatter dann mit dem roten Leyendeckers-Mobil vorbei und zeigt den Kunden in gewohnter Atmosphäre eine Auswahl an gewünschter Kleidung. Alles unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Außerdem testet sich das Team zweimal wöchentlich.

Egal ob vor oder demnächst wieder in dem Geschäft: Das Leyendeckers-Team und die Geschäftsführer freuen sich auf ihre Kunden. sdm

Leyendeckers Herrenmoden

& Trend-Man

Am Fronhof 10 u.

Theaterplatz 1a

53177 Bonn

Tel.: 02 28/36 45 93 o. 35 38 01

Geschäftszeiten

Mo.-Fr.: 9.30-18 Uhr

Foto: Martina Sondermann Peter Iven (re.) und Julian Stuck präsentieren bei Trend-Man alles für das perfekte Einsteiger-Outfit – zum fairen Komplettpreis.

FOTO: Trend-Man zurück

