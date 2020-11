Pelzmoden Manuela : Drei Jahrzehnte Kompetenz für alle Felle

Das Pelzmodengeschäft ist seit über 30 Jahren in Familienhand. FOTO: Pelzmoden Manuela Foto: Pelzmoden Manuela

Pelzmoden Manuela bietet Neukauf, Inzahlungnahme und Umarbeitung von Pelzen

Von wegen Luxusobjekt – der Pelz hat sich längst zum alltagstauglichen Outfit gemausert. Im sportlichen, modernen oder klassischen Design und mit immer neuen Techniken präsentiert Pelzmoden Manuela ein vielfältiges Sortiment. Bereits in dritter Generation leben Robert und Manuela Vliegen im traditionsreichen Pelzfachgeschäft am Theaterplatz ihre Leidenschaft für Pelze. Tochter Sandra hat die gleiche DNA und tritt schon in die Fußstapfen ihrer Eltern.

Sie gehört zur jüngeren Generation, auf die man sich in dem lichtdurchfluteten Geschäft mit einem breitgefächerten Angebot auch in frechen Farben eingestellt hat. Lässig kommt der fellgefütterte Parker daher, dessen Futter sich per Reißverschluss raustrennen lässt. „Sehr beliebt sind auch unsere Lammfelljacken“, berichtet Robert Vliegen, der den Klassiker in verschiedenen Ausführungen und Preisklassen führt – auch für Herren von sportlich-elegant bis zur Bomberjacke.

Die Fülle an Variationen wie außen Seide und innen Pelz bietet den passenden Look für jeden Geschmack und jede Gelegenheit. Und obendrein dank schnellem „Wendemanöver“ doppelt so viel Spaß. Ein Nerz lässt Frauenherzen seit jeher höherschlagen und bringt in der kuschelweich geschorenen Variante noch mehr Leichtigkeit. Nach dem Motto „Weniger ist mehr“ sind auch die Jacken mit Pelzbesatz ein Hingucker und zudem ideal für die Übergangszeit. Hübsche Accessoires wie Hut, Mütze oder Schal ergänzen das Angebot und sind an kalten Wintertagen nicht nur modisch, sondern angenehm wärmend.

Omas Pelzmantel muss übrigens kein trostloses Dasein mehr im heimischen Kleiderschrank fristen und kann bei Pelzmoden Manuela zum trendigen Parka umgearbeitet werden. Das Familienerbstück wird auch bei einem Neukauf gern in Zahlung genommen oder gegen ein alltagstaugliches Gebrauchsstück eingetauscht. sdm

Pelzmoden Manuela

Theaterplatz 18

53177 Bonn-Bad Godesberg

Tel. 02 28/35 54 06

pelzmode.manuela@gmx.de

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 10-18 Uhr, Sa.: 10-13 Uhr