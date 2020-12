Drogerie Bethmann : Drogerie Bethmann

Kosmetikinstitut, Parfümerie und Boutique

Vis-à-vis der St. Severinkirche präsentiert die Drogerie Bethmann ein umfangreiches Drogeriesortiment, Hygieneartikel und eine große Auswahl an Weihnachtspräsenten aus den Bereichen Duft, Pflege und Seifen. Auch Geschenkgutscheine für individuelle Kosmetikbehandlungen oder Wimpernfärben sind hier erhältlich. Medizinische Fußpflege bietet das Mehlemer Kosmetikinstitut ebenfalls an. „In diesen für alle schweren Zeiten nehmen wir auch Lieferaufträge an, die wir frei Haus liefern“, so Irina Hoffmann-Tränkner, „und beraten auf Wunsch auch telefonisch.“