Drogerie Bethmann : Drogerie Bethmann

Kosmetikinstitut, Parfümerie und Boutique

Wer das Geschäft im Herzen Mehlems betritt, fühlt sich zurückversetzt in eine Zeit, wo es noch die klassische Drogerie mit einem umfangreichen Sortiment und persönlicher Fachberatung gab. Irina Hoffmann-Tränkner hat ihre Ware liebevoll dekoriert und mit einer Auswahl an Geschenkartikeln und hochwertiger Damengarderobe zu einem harmonischen Miteinander aus Nützlichem und nicht Alltäglichem kombiniert. „Beratung und Service stehen bei mir im Mittelpunkt“, betont sie, „egal, ob es um eine Geschenkidee oder Kosmetikartikel für individuelle Hauttypen geht.“ Die Inhaberin hat 35 Jahre Berufserfahrung und nimmt sich viel Zeit für ihre Kunden, die sich bei den Produkten renommierter deutscher Marken wie Gertraud Gruber, Dr. Babor und Biomaris stets auf Qualität verlassen können. „Wir bieten in unseren Kabinen außerdem individuelle Kosmetikbehandlungen und medizinische Fußpflege an“, so Hoffmann-Tränkner, die Geschenkgutscheine für Waren oder Behandlungen auf Wunsch gern als hübsches Präsent verpackt. sdm