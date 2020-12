Polster Aktuell : Ein guter Freund

Der Relaxsessel Independence ermöglicht bequemes Sitzen und müheloses Aufstehen

Sicherheit, Behaglichkeit und Mobilität verspricht der Relaxsessel Independence. Er wurde speziell für die Bedürfnisse älterer Menschen, die sich oft lange Zeit am Tag in einem Sessel aufhalten, konzipiert. Sie profitieren von diesem deutlichen Plus an Sitzkomfort. Die wichtigste Eigenschaft der Sessel ist, dass sich die Sitzhöhe an unterschiedliche Körpergrößen anpassen lässt. „Damit ist das Sesselmodell für kleinere wie auch für größere Menschen ideal“, erklärt Gregor Zwingmann. „Aufgrund der individuell angepassten Sitzhöhe können die Beine ideal und ergonomisch richtig angewinkelt werden. Das ist die wichtigste Voraussetzung für entspanntes Sitzen.“ Weiterhin unterstützen das Design und die Polsterung der Topper den Verlauf der Wirbelsäule und die Ergonomie des Rückens.