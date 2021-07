Handel und Gastronomie : Es darf endlich wieder geshoppt und geschlemmt werden!

Godesberger Geschäfte und Restaurants freuen sich auf zahlreiche Kunden

Dank zuverlässig niedriger Inzidenzen konnten viele Geschäftsleute und Gastronomen in den letzten Wochen wieder ihre Pforten öffnen. Da die Inzidenzzahl momentan unter 35 liegt, darf wieder entspannt geshoppt und geschlemmt werden – wobei das Limit im Einzelhandel bei einer Person je 10 Quadratmetern liegt, übrigens auch über 800 Quadratmeter hinaus. Die jeweils zulässige Höchstzahl steht zumeist am Ladeneingang und wird durch Maßnahmen wie abgezählte Einkaufskörbe, Ampelsysteme o.Ä. unter Kontrolle gehalten.

In den Geschäften selbst herrscht weiterhin Maskenpflicht, allerdings kann man seit dem 21. Juni 2021 in der Fußgängerzone seinen Mund-Nase-Schutz dann wieder abnehmen – es sei denn, man steht draußen in einer Warteschlage oder unmittelbar an Verkaufsständen, Kassenbereichen und ähnlichen Dienstleistungsschaltern.