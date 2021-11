Rheinhotel Dreesen : Es ist angerichtet

Meisterköche wie Ralf Zacherl, Josef Eder und Thomas Kammeier treffen sich im Rheinhotel Dreesen

Es geht auf eine kulinarische Entdeckungstour im Rheinhotel Dreesen: Am 20. und 21. November heißt das „Weiße Haus am Rhein“ die vier renommierten Köche Ralf Zacherl, Thomas Kammeier, Josef Eder und Thomas Kurt zu „Dreesens Rheinkulinarik“ willkommen. An beiden Abenden präsentieren sie bei einem köstlichen „Dine-Around“ mit verschiedenen Stationen ihr Können. In lockerer Atmosphäre kommt man schnell auch mit den Köchen ins Gespräch, werden die zubereiteten Leckereien verkostet und das ein oder andere Küchengeheimnis von den Herren gelüftet.