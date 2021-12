Schneiders Obsthof Marktscheune : Es weihnachtet in der Marktscheune

Präsentkörbe von der Marktscheune kommen immer gut an. Foto: Marktscheune

Geschenkideen, Verkostung und Festessen to go

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Noch 20 Tage bis Heiligabend. Wer sich den ganzen Vorweihnachtsstress sparen möchte, kommt in Schneiders Obsthof Marktscheune vorbei, wo der kleine „Wochenmarkt“ draußen mit weihnachtlich-floraler Deko und verführerischen Angeboten lockt.

Hier gibt es nicht nur tolle Geschenkideen, sondern auch Gänse- und Entenessen to go – und zwar in Restaurantqualität. Zwei Tage im Voraus bestellt, lassen sich freitags und samstags ab 18 Uhr die fertig zubereiteten Speisen abholen und zu Hause kredenzen. Als süße Versuchung lockt ein lauwarmer Brownie mit frischen Beeren – den jeder Bestellende pro Portion gratis dazu erhält, wenn er das Codewort aus der Anzeige nennt.

Dank der großen Auswahl an Feinkost, Weinen und saisonalem Obst und Gemüse lassen sich Geschenkkörbe in der Marktscheune leicht zusammenstellen – von der hochwertigen Rack&Rüther-Bio-Salami bis zum hausgemachten Fruchtaufstrich mit 75 Prozent Fruchtanteil und weniger Zucker. Die Palette der Eigenprodukte wie Säfte und Saucen bietet sich mit ihrem liebevoll gestalteten Etikett nahezu ideal als Mitbringsel oder Präsent unterm Weihnachtsbaum an.

Im Zweifelsfall ist ein Einkaufsgutschein die richtige Wahl, wenn man nicht sicher ist, den Geschmack des Beschenkten zu treffen. Und wer etwas Gutes tun will, entscheidet sich für das „Flutpaket“ – mit einer Weinauswahl von den drei „Jungwinzern“ aus dem Ahrtal, wobei die Schulen an der Ahr den Verkaufserlös erhalten.

Ein Besuch in der Marktscheune ist immer ein Erlebnis. Die faszinierende Mischung aus Kulinarik und Floristik, Regionalität und Handwerk macht den besonderen Charme dieses Gourmet- und Kreativtempels aus. Hier findet man alles unter einem Dach – Bäckerei und Metzgerei, Käsetheke und Vinothek, Feinkost, Blumen und Frischesortiment. Mit einem freundlichen Verkaufsteam, das Verstärkung benötigt und sich über Bewerbungen freut. Praktisch ist auch Hausgemachtes im Glas, das daheim schnell aufgewärmt und mit Nudeln, Kartoffeln oder Reis ergänzt zur hochwertigen Mahlzeit wird. Dank Koch Remu, der in der Hofküche Rheinischen Sauerbraten, Wild-Bolognese und köstliche Suppen und Eintöpfe kreiert, die allesamt „ready to eat“ sind. Dabei verwendet er gern Beeren, die Familie Schneider auf dem Drachenfelser Ländchen ebenso wie Kern- und Steinobst nach den Richtlinien des Kontrolliert Integrierten Obstbaus anbaut. So wie den süß-sauren Apfel „Meggie“, der als letzte Sorte der Saison geerntet wurde und von daher besonders lange haltbar ist. sdm

Schneiders Obsthof

Marktscheune

Unsere Partner









zurück

weiter

Brunnengarten 1B

53343 Wachtberg-Berkum

Tel.: 0228/55 09 92-10



Öffnungszeiten