Fensterbau Helbach : Fenster und Türen mit Rundumservice

Fensterbau Helbach ist Spezialist für Einbruchshemmung und Altbausanierung

Wer seine Wohnung nicht mechanisch sichert, öffnet Einbrechern sprichwörtlich Tür und Tor. Das beweist die Kriminalstatistik 2019, wonach deutschlandweit rund 87 000 Haushalte von Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen betroffen waren, davon allein über 27 000 in NRW. Hierbei fällt auf, dass der Anteil der gescheiterten Einbruchsversuche in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist – nicht zuletzt dank technischer Sicherheitsvorkehrungen. „Gezielte Präventionsmaßnahmen sind nicht zwangsläufig mit hohen Kosten verbunden“, weiß Dirk Helbach und berät seine Kunden zum Thema „Einbruchshemmung“ individuell, fachkompetent und bedarfsorientiert – je nach Budget, persönlichem Sicherheitsbedürfnis und der einzuschätzenden voraussichtlichen Gefährdungslage.

Neben Lösungen am Neubau hat sich das Familienunternehmen mit fast 40 Jahren Erfahrung insbesondere auf die Altbausanierung spezialisiert. „Der Austausch von Fenster- und Türelementen erfordert gerade hier fachspezifische Kenntnisse und absolute Präzision in der Ausführung“, betont der Fachmann und sorgt mit seinen Monteuren für einen fachgerechten Einbau unter Berücksichtigung wichtiger Kriterien wie Denkmalschutz und Einbruchshemmung. Dabei bleibt die Individualität des Altbaus in ihrer Struktur stets erhalten. Auch bei Fragen zum Thema Schall- und Sonnenschutz sowie Tipps zum energieeffizienten Bauen und Sanieren ist man bei Fensterbau Helbach im Gewerbepark Wachtberg an der richtigen Adresse. „Kundenzufriedenheit hat bei uns oberste Priorität“, so der Inhaber.