Restaurant Godesburg : Fürstlich genießen im Restaurant Godesburg

Mittags & abends à la carte essen – oder „Gans to go“ bestellen

In der Hektik des Alltags hilft es, hin und wieder abzuschalten und einfach über den Dingen zu stehen. So wie im Restaurant Godesburg, dessen Panoramablick tags wie nachts gleichermaßen atemberaubend ist. Durchatmen kann man dank des Hygienekonzepts mit großzügigem Abstand sowie Abluft und Frischluftzufuhr. „Unsere Gäste können hier mit einem sicheren Gefühl fürstlich speisen“, verspricht Pächterin Lydia Lohmeier. Und das zu überraschend zivilen Preisen, wie ein Blick in die Speisekarte verrät.