Bücher-Bosch : Geschenkewelt mit Büchern, Spielwaren und CDs

Bücher-Bosch hat jetzt auch eine Auswahl an hochwertigen Spielwaren. Foto: Martina Sondermann

Bücher-Bosch bietet inhabergeführte Qualität – von Mensch zu Mensch

Auch oder gerade in diesen schwierigen Zeiten sollte man sich und anderen ruhig öfter etwas Gutes tun. Und das nicht nur zu Weihnachten. Deshalb sind diejenigen, die jetzt schon entspannt nach schönen Geschenken suchen, bei Bücher-Bosch genauso am richtigen Ort wie alle anderen, die sich ganzjährig gut aufgehoben fühlen wollen.

„Bei uns gibt es noch die Freude an der Beratung von Mensch zu Mensch“, sagt Inhaberin Gabriele Schäfer, deren Auszubildende und gelernte Buchhändlerinnen und Buchhändler jederzeit mit Kompetenz und Herz für ihre Kunden da sind. „Diesen Service kann kein Online-Handel bieten.“

Nach einer Betriebsaufgabe in der Nachbarschaft vor ein paar Monaten hat Gabriele Schäfer kurzentschlossen einen Teil des Sortiments in ihre inhabergeführte Buchhandlung aufgenommen und somit die große Bandbreite des ursprünglichen Angebots noch einmal um ein Vielfaches erweitert.

Daher finden sich neuerdings neben Büchern aller Genres, Kalendern, Globen und vielem mehr bei Bücher-Bosch auch ausgesuchte hochwertige Spielwaren, die nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen. Ob es die heiß begehrten tonies ® , Plüschtiere, Holzspielzeug, LEGO ® , Puzzles oder Spiele für alle Altersklassen sind: Bei dieser bunten Mischung macht das Suchen und Finden einfach nur Spaß. „Und was nicht da ist, kann bestellt werden“, so die Inhaberin.

Die feine Auswahl an edlen Geschenkpapierrollen und -taschen, raffinierten Pop­Up-Karten sowie ausgefallenen Geschenkartikeln rundet das neue Angebot ebenso ab wie die farbigen Notizbücher von LEUCHTTURM1917. Erwähnenswert ist zudem die in Bad Godesberg nach wie vor konkurrenzlose CD-Abteilung bei Bücher-Bosch, die Musik und Hörbücher in großer Vielfalt für jeden Geschmack und Geldbeutel bietet. sdm