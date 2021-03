Polster Aktuell : Große Freude über den Neustart

Polster Aktuell begrüßt „Click & meet“-Kunden mit attraktiven Angeboten

Homeoffice, Homeschooling & Co. – das Thema Entspannung ist in den letzten Monaten mehr denn je in den Fokus gerückt. Kein Wunder, dass der Bonner Spezialist für gesundes Liegen und Sitzen mit seinen maßgeschneiderten Relaxsesseln große Erfolge feiert. „Im vergangenen Jahr waren die ergonomischen Alleskönner unser Bestseller“, berichtet Hausleiter Jens Meurer. Damit die ganze Familie von den komfortablen Wohlfühlfunktionen profitieren kann, wurden jetzt auch die Sofas von Polster Aktuell entsprechend ausgestattet und erlauben zwangloses Chillen ebenso wie gesundes Sitzen.

Wie die Relaxsesssel richten sich auch die Sofas nach der Statur des Nutzers und passen sich per Knopfdruck in Sitzhöhe und Sitztiefe der Beinlänge und Körpergröße an. „Das sorgt für eine ergonomisch perfekte und damit entlastende Haltung“, so Jens Meurer. Integrierte Lordosenstützen und flexible Kopfteilverstellungen liefern zudem individuellen Komfort für Rücken, Kopf und Nacken. „Damit ist Entspannung in jeder Körpergröße möglich.“