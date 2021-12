Polster Aktuell : Großer Komfort zum kleinen Preis

Jetzt zugreifen – Polster Aktuell hat viele Ausstellungsstücke im Preis reduziert

Wo können Kurzentschlossene noch in diesem Jahr an neue Möbel kommen? Natürlich bei Polster Aktuell – dem Bonner Polstermöbel-Spezialisten direkt an der B9. „Durch den Lockdown im Frühjahr stehen auf unseren Ausstellungsflächen noch viele Möbel, die wir jetzt zu stark vergünstigten Preisen abverkaufen“, erklärt Hausleiter Jens Meurer. Diese einmalige Chance sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn der Wunsch nach ergonomischen Sitzmöbeln, die gleichzeitig strapazierfähig und pflegeleicht sind, noch rechtzeitig bis zum Weihnachtsfest in Erfüllung gehen soll.