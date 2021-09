Müller Theisen : Gut gelaunt in den Mode-Herbst

Gut gelaunt in den Mode-Herbst

Neue Kollektionen und Designs bei „Müller Theisen“ in Mehlem

Die Temperaturen sinken, aber die Laune steigt – mit der neuen Herbst-Winter-Mode bei „Müller Theisen“. Annemarie und Rudolf Theisen haben die kühlere Jahreszeit eingeläutet, wie man auf den ersten Blick im Schaufenster unter der roten Markise sieht. Erst recht, wenn man ihren kleinen Laden betritt und gar nicht weiß, wo man hinschauen soll vor lauter schönen Dingen. Wie die hochwertigen Pullover und Jacken von Dunque, die im wahrsten Sinne des Wortes anziehend sind. „Und zwar in jedem Alter“, fügt Annemarie Theisen hinzu. Modebewussten Frauen bietet sie in ihrer Schatzkammer aber noch viel mehr. Warme Walkjacken, Ponchos und Hausschuhe von Giesswein sowie schicke Mützen, Schals und Handschuhe von Roeckl. Auch weiche Wolltücher sind in dieser Jahreszeit der perfekte Begleiter – modisch und schützend zugleich.