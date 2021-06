Prinz Service GmbH : Happy Birthday!50 Jahre Prinz Service GmbH

Seit 1971 steht der Familienbetrieb für Kompetenz in Sanitär, Heizung und Elektrotechnik

Der Prinz kommt!“, heißt es in Bonn nicht nur an Karneval. Wenn die Heizung ausfällt, ein Rohr undicht ist oder ein elektrisches Gerät einen Stromausfall verursacht, ist der Prinz Service umgehend zur Stelle – und das schon seit fünf Jahrzehnten.

Begonnen hat alles am 1. Juni 1971 mit „Kundendienst Prinz jr.“, als H.-Dieter Prinz und Ehefrau Hannelore den Schritt in die Selbstständigkeit wagten – unterstützt von zwei ehemaligen Kollegen aus dem elterlichen Betrieb und ein paar umgerüsteten VW-Käfern.

Der dritte im Bunde, Oliver Prinz, kam im Mai 1993 nach bestandener Meisterprüfung ebenfalls ins Familienunternehmen und begann mit nur einem Gesellen den Aufbau der Elektroabteilung. „Das war die perfekte Ergänzung der Bereiche Sanitär und Heizung“, so der Elektromeister. Zwei Jahre später übernahm das Trio dann den Betrieb – und auch jetzt steht die nächste Generation schon in den Startlöchern.

Ein exklusiver Service für Bestandskunden ist die ständige Erreichbarkeit. „Viele Anfragen am Abend oder am Wochenende müssen gar nicht direkt behandelt werden“, so Michael Prinz, „aber die Kunden sind froh, einen Ansprechpartner zu haben und einen Termin für die Reparatur am darauffolgenden Tag vereinbaren zu können.“ Bei echten Notfällen fährt ein Handwerker natürlich direkt zum Kunden.