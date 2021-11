Leyendeckers : Herbstaktionen für sie und ihn bei Leyendeckers

Frank Katzer freut sich an den Maßtagen auf interessierte Kunden. Foto: Leyendeckers

Damen-Modewochen und Herren-Maßtage in der Filiale am Bad Godesberger Fronhof

Das lange Warten hat ein Ende. „Nach zwei Jahren sind wir überglücklich, wieder unsere Maßtage anbieten zu können“, sagt Frank Katzer, Geschäftsführer von Leyendeckers – dem Bonner Größenspezialisten, der für Herren aller Staturen die passende Konfektionsgröße führt. Am 12. und 13. November sind in der Filiale am Fronhof die Maßexperten von Eduard Dressler, Van Laack und Mersmann zu Besuch und beraten interessierte Kunden, die Wert auf Individualität und Qualität legen.

So lässt sich das neue Lieblingshemd mit Stoff, Manschetten, Kragen und Monogramm sehr individuell gestalten – ergänzt um einen maßgeschneiderten Anzug, der perfekten Sitz und Tragekomfort garantiert. „Die Kunden werden zunächst vermessen und haben dann verschiedene Stoffe und Schnitte zur Auswahl, um ihr persönliches Unikat zu kreieren“, so Katzer. Ebenso werden an den beiden Tagen exklusive Lederwaren auch für Damen maßgeschneidert – aus feinstem Ziegenvelour, Nappa, Nubuk oder Hirschleder, das ausschließlich aus Gerbereien mit modernster Technik und unter Einhaltung sämtlicher Umweltschutzstandards stammt. Um an den Maßtagen etwaige Wartezeiten zu vermeiden, wird um telefonische, schriftliche oder persönliche Terminvereinbarung gebeten.

Auf den Herbst können sich bei Leyendeckers aber nicht nur die Herren, sondern auch die Damen freuen, denn auf sie wartet im ersten Stock der Fronhofer Filiale eine modische Auswahl renommierter Hersteller, die allesamt für Qualität, Passform und Komfort stehen – darunter modische Jacken und Mäntel von SCHNEIDERS Salzburg, hochwertige Strickteile von MAERZ München sowie Flanell- und Baumwollhosen mit bequemem Stretchbund von RAPHAELA BY BRAX.

„Kundenberatung und Service werden bei uns großgeschrieben“, betont Frank Katzer. Sollte ein Kleidungsstück mal nicht passen, kümmert sich der hausinterne Änderungsservice darum. Und wer lieber zuhause eine Auswahl an Outfits anprobieren in Ruhe möchte, kann sich diese mit dem roten Leyendecker-Mobil direkt an die Haustür liefern lassen. „Wir bieten auch für den Einkauf einen kostenlosen Bringservice“, so Katzer. sdm

Leyendeckers Herrenmoden

Am Fronhof 10 (Konfektion) u. Theaterplatz 1a

(Herrenartikel)

53177 Bonn

Tel.: 02 28/36 45 93 (Fronhof)

Tel.: 02 28/36 83 19 15

(Theaterplatz)

Fax: 02 28/36 36 24

E-Mail: info@leyendeckers.de

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr.: 9.30-19 Uhr

Sa.: 9.30-17 Uhr