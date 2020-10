Einkaufstipp : Herbstlich hübsches Godesberg

Stöbern nach Mode, Stoff und dicken Schmökern. Kluge Einkäufer schielen jetzt schon auf Weihnachten

„Zieht Euch warm an“, heißt es dann auch in einem bekannten russischen Lied. Wer mit der Mode gehen will, findet in der Godesberger Innenstadt gerade jetzt eine große Auswahl an neuen Kollektionen für Damen, Herren und Kinder, die Lust auf die kalte Jahreszeit machen. Das Outfit perfekt machen passende Accessoires wie beispielsweise eine neue Brille, die nicht nur optisch, sondern auch technisch auf der Höhe der Zeit ist. Wenn dann noch die Wohnung herbstlich dekoriert wird, macht man es sich gern mit einem echten Schmöker oder guter Musik gemütlich. Die Buchhändler in der Bad Godesberger Fußgängerzone haben das passende Unterhaltungsangebot für lange dunkle Tage.