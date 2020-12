Bücher-Bosch : Hereinspaziert – in die Welt von Lesen, Hören, Spielen und Schenken

Das Bücher-Bosch-Team berät mit Herz und Kompetenz

„Wir sind bestens auf Weihnachten vorbereitet“, verkündet Gabriele Schäfer und präsentiert mit ihrem Team auf drei Etagen die schönsten Ideen fürs Fest. „Wir haben tolle Bücher und viele Neuerscheinungen.“ Auf die alljährlich beliebten Empfehlungen der Mitarbeitenden, die allesamt gelernte BuchhändlerInnen sind, muss trotz abgesagter Buchvorstellung im November kein Kunde verzichten. „Wir stellen unsere Tipps für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in diesem Jahr einfach in Schriftform vor“, erklärt die Inhaberin. „Kostenlos an der Kasse erhältlich.“ Ein Besuch der „Bücher-Bosch empfiehlt“-Ecke wirkt ebenso inspirierend wie der Anblick des schier unendlich großen Sortiments an Kalendern. „Jetzt hat man noch genügend Auswahl“, so Schäfer. Da momentan viel Zeit daheim verbracht wird, sind insbesondere Bücher aus den Bereichen Kochen, Basteln, Stricken und (Mandala-)Malen gefragt.