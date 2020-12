Leyendeckers : Herrenausstatter Leyendeckers

Auf Wunsch kontaktlose Beratung via Videochat

Leyendeckers ist Bonns Größenspezialist und führt Sakkos und Hosen, Oberhemden und Krawatten, Pullover und Winterjacken sowie Tag- und Nachtwäsche namhafter Hersteller. Das Traditionsgeschäft geht jetzt neue Wege und ermöglicht interessierten Kunden, die nicht im Laden vorbeikommen können oder wollen, eine persönliche Beratung via Videochat. Wer die kostenlose Leyendeckers-App auf sein Handy bzw. Tablet geladen hat, kann ab sofort einen Termin vereinbaren, um diesen innovativen Kundenservice zu nutzen. „Auf diese Weise können wir kontaktfrei von Angesicht zu Angesicht beraten“, erklärt Geschäftsführer Frank Katzer, der gemäß den Vorstellungen des Kunden eine Auswahl entsprechender Kleidungsstücke bereitlegt und vor der Webcam präsentiert. „In hervorragender Bildqualität“, so Katzer, „mit Farben, die deutlich zu erkennen sind.“ Hat der Kunde sich entschieden, kann er seine Auswahl in der Filiale abholen oder sich mit dem Leyendecker-Mobil vorbeibringen lassen. sdm