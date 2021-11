Küchenwelten Reimers : Ihre Wunschküche wird zum Lieblingsplatz!

Sandy May Reimers beim Kekse-Backen in einer brandneuen Landhausküche von SK-line by Sachsenküchen. Foto: Küchenwelten Reimers

Das ist das Ziel der Küchenwelten Reimers in der Friesdorfer Straße 140 im Herzen von Bad Godesberg

Die Küche ist der Ort, an dem man zusammenkommt, genießt und gemeinsam entspannt – kurzum: ein echter Lebensmittelpunkt und das Herzstück jedes Zuhauses. Bei der Planung der persönlichen Traumküche sind die Kundinnen und Kunden von Küchenwelten Reimers schon seit 2005 in den besten Händen.

„Unsere Besonderheit ist die Fachkompetenz aller Mitarbeiter in allen Bereichen – von der Planung bis zur Montage“, erläutert Geschäftsführer Uwe Reimers, der das Familienunternehmen Küchenwelten Reimers vor nunmehr 16 Jahren mit seiner Frau Elke und den mitarbeitenden vier Kindern in Bad Godesberg gegründet hat. „Durch unsere firmeneigenen Montageteams mit einem Schreinermeister können wir Ihre Wünsche professionell umsetzen.“

In der neugestalteten Ausstellung des Küchenfachgeschäftes kann man die hochwertigen Küchenlieferanten der Marken Nobilia und SK-line by Sachsenküchen kennenlernen, sowie die erstklassigen Elektrolieferanten Miele, AEG, Berbel und Falmec.

„Wir möchten unseren Kunden die interessante Welt der Küchen eröffnen und auch praktisch vorführen, wie innovative Geräte und andere nützliche Bestandteile einer Küche funktionieren,“ sagt Elke Reimers. So können sich die Kunden zum Beispiel persönlich von den Vorzügen der exklusiven Dunstabzugshaube in der Eventküche überzeugen und von den cleveren Stausystemen in denen Töpfe, Pfannen und Co. übersichtlich geordnet werden. Gerade an den Wochenenden ist das Interesse von Kundenseite groß, denn jeder Kunde bekommt einen frisch zubereiteten Probierteller aus der runden stilvoll gestalteten Eventküche. „In der Vorweihnachtszeit werden wir leckere Plätzchen backen zum Vernaschen“, verspricht Elke Reimers.